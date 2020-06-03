Возможное бракосочетание Бузовой и Давы ожидается в августе 2020 года

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Журналистское расследование VistaNews попыталось разобраться в отношениях пары.

Ольга и Давид вместе уже больше полугода, но это никак не мешает им рассуждать о скорой свадьбе. Бузовой пришлось потесниться – на проект пришла новая ведущая Саша Спилберг, но Ольга теперь может проводить больше времени с любимым. Возможная дата бракосочетания влюбленных ожидается в августе 2020 года, ведь звезды всем своим поведением дают это понять.

Кадры из блога Давида @dava_m

Стоит обратить внимание на парные тату Бузовой и Давы. Знак бесконечность, который молодые запечатлели на своих запястьях может означать дату 08.08. Поклонники Ольги знают, что та придает большое значение знакам, суевериям и цифрам. Жених Ольги на днях сделал ей шикарный подарок – кольцо с бриллиантами, которое по виду напоминает обручальное, а также – тату с именем любимой. Издание kp.ru ранее писало, что Бузова устроила тайный девичник для подруг – такие мероприятия проводятся заранее перед свадьбой. Сейчас телеведущая все реже появляется на ТВ, посвящая себя дому и любимому.

По словам самой Ольги, на период пандемии свадьбу она не планирует, но эпидемиологи обнадеживают – все идет на спад. Бузова всегда отмечает самые знаменательные события за границей и даже тут идет ей «на руку». По сообщениям разных стран, россияне смогут посетить курорты уже к августу 2020 года. Не исключено, что и свадьба молодых состоится за пределами России.