Руководители лейбла Sony Music пошли навстречу Шарлоту после его угроз

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Музыкант теперь имеет право расторгнуть агентский контракт.

Фото из Instagram: @vsrapru

После угроз Шарлота лейблу Sony Music о раскрытии личностей сотрудников лейбла и об вызове полиции в их офис - руководители лейбла Sony Music пошли навстречу артисту.

1 июня он, всё-таки, опубликовал свой новый музыкальный альбом «Рождённый в аду», что было для Эдуарда главной миссией. Недавно Шарлоту пришёл документ, который позволит ему разорвать агентский контракт, из-за которого все доходы артиста уходили в лейбл. Сам он получал лишь малую часть от всех заработанных денег.

«Если бы замолчал, я просто бы проиграл. А так за три дня все разрешилось.» - сказал Шарлот в интервью The Village. Их конфликт был урегулирован, теперь ни артист, ни лейбл не разглашают секреты друг друга. Они сошлись на мирных договорённостях.

Напомним, что Шарлот начал угрожать лейблу из-за их «анти-пропаганды» на артиста. Также выпуск нового альбома мог отмениться из-за претензий Эдуарда. Компания не хотела большого и публичного конфликта, а потому пошла навстречу музыканту. Парень выиграл борьбу с Sony Music, но его песни ещё некоторое время будут принадлежать им.