Джоан Роулинг открыла секрет рождения идеи написания "Гарри Поттера"

Вчера, 22:04

Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, открыла секрет, где у нее родилась идея написания знаменитой книги. После опубликованного поста в Twitter поклонники поделились нахлынувшими эмоциями.

Роулинг рассказала, что начало книги о Гарри Поттере было написано на съемной квартире, где Джоан жила в Лондоне. Снимок дома, в котором автор жила тогда, был размещен ею в соцсетях.

Кроме того писательница сообщила, что ей приходилось посещать то кафе, над которым написано, что именно здесь был рожден известный Поттер, но автор уже трудилась тогда над созданием романа.

Также автор подчеркнула, что мысль о создании этого шедевра родилась при поездке на поезде, который двигался в Лондон. Получается, что «Гарри Поттер» пришел к читателям из поезда, потому что не последнее значение в его написании сыграл «Хогвартс-экспресс».