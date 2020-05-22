Жена Реввы без макияжа оказалась красивее, чем с ним

Вчера, 19:47

Анжелика Ревва, жена певца Артура Пирожкова, показала поклонникам фото без макияжа. При этом она выглядела куда моложе и красивее, чем с косметикой.

Поклонники резидента Comedy Club и самой Анжелики тут же начали нахваливать решение. Комментаторы высказывали восхищение и восторг, не стесняясь в выражениях. Супруга Александра решила «добить» фанатов и призналась, что фото было сделано не только без макияжа и Instagam-фильтров, но ещё и после пробуждения.

Если другие девушки выглядят с мейкапом куда симпатичнее, чем есть на самом деле, то Ревве отказ от него идет только на пользу. У неё нет заметных недостатков, которые следовало бы скрывать, или черт, требующих «усиления».