Униженный, но не сломленный. Егор Крид сменил имидж ради рэпера A$AP Rocky

15-05-2020, 15:15

Цветастые ногти «роднят» суровых музыкантов.

Все прекрасно помнят успех Тимати, которому, в свое время, повезло сдружиться со Снуп Догом, а вот у его бывшего подчиненного Егора Крида ситуация похуже. Единственная его попытка напроситься в приятели к модному американскому рэперу A$AP Rocky закончилась провалом. Артист не только «отшил» Крида, но и в переписке с друзьями заявлял, что Егор «похож на гея» и выпрашивал у него фото. Явно не лучшее представление бывшего «холостяка» всему миру. С тех пор Крид сильно взялся за собственный имидж и во многом пытается повторять за западным «гуру». Если раньше это были привычки в одежде и манера поведения, то теперь Егор пошел еще дальше и теперь делает себе разноцветный маникюр и демонстрирует его подписчикам.

Слева Егор, справа A$AP. Комментарии излишни

В статье модного глянца Allure A$AP Rocky назвали одним из главных вдохновителей мужского маникюра в мире. Рэпер то и дело размещает у себя в Instagram снимки с различными разновидностями ногтевого мейк-апа, ну и кем бы был Егор Крид, если бы не попытался повторить за своим несбывшимся другом? Правда, делает он это уже спустя долгое время, явно опасаясь, что в России, где общество менее толерантно относится к подобным решениям от мужчин, к нему отнесутся с осуждением. Более того, повторяет за заморским артистом дизайн ногтей он один в один. Однако, главное для Крида явно не это, ведь привлечь внимание американского рэпера более важная цель, а скандалами в России Егора уже не напугать.

Вот такой неказистой оказалась встреча знаменитостей



Повторения за западными коллегами ни к чему, кроме как к неловким смешкам, увы, не приводят, что доказывает переписка A$AP Rocky. Однако Егор, униженный, но не сломленный продолжает обращать на себя внимание ментора, надеясь, что в будущем удача ему все же улыбнется и он повторит триумф Тимати, признанного Снуп Догом.