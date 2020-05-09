"Нагиев на карантине": Дмитрий рассекретит свою ориентацию в новом сериале?

Вчера, 15:00

«Прямо сердце колотится», - актер, похоже, сильно переживает за реакцию зрителей.

После развода с женой в 2010 году вокруг Дмитрия Нагиева начали появляться слухи о нетрадиционной ориентации. Такого рода репутация, бесспорно, вредила образу брутального мужчины, каким зрители привыкли видеть актера в кино. Есть основания полагать, что избавиться от сплетен Дмитрию помог спланированный скандал с Ольгой Бузовой. Но, похоже, звезда «Физрука» все же жертвовал своей личной свободой ради карьеры. Шоумен намекнул на то, что, наконец, рассекретит свою ориентацию в новом сериале «Нагиев на карантине».

В свежем посту на Instagram-странице Дмитрий опубликовал ролик, в котором танцует с «пухляшом» из группы Little Big. Пользователи сразу подметили, что самоизоляция с другим мужчиной выглядит странной. Вызывает вопросы и загадочность сообщения актера, заявившего о том, что он заочно переживает из-за реакции пользователей. «Нравится вам или нет?», - подытожил шоумен, будто «прощупывая почву». Нагиев действительно может совершить каминг-аут (публичное признание в своей принадлежности к сексуальному меньшинству), в пользу этого выступает целый ряд любопытных совпадений.

Танец Нагиева. Скриншот: Instagram @nagiev.universal

Одним из самых популярных героев Дмитрия является бывший бандит Фома из сериала «Физрук». Именно в этот период времени слухи об однополой любви были наиболее вредны для карьеры. Удивительно, но как раз в 2016 году вдруг всплыла интимная переписка актера с Бузовой, доказывающая «традиционность» первого. Также именно после этого инцидента карьера Ольги резко пошла в гору. Складывается впечатление, что произошедшее является спланированной сделкой: пиар в обмен на избавление от конкретных сплетен.

Но в 2017 востребованный проект закончился, Нагиеву исполняется 50 лет, и он, вероятно, всерьез задумывается о личной жизни. Найти мужчину для отношений, являясь при этом воплощением брутальности, сложно. Уже в 2018 году шоумен объявил себя «вождем сексуальной революции», видимо, решившись на признание. Неизвестно, что пошло не так, но в 2019 году попытка, похоже, повторилась: Дмитрий нацелился на Голливуд, где намного лояльней относятся к геям. И снова провал. Возможно, самоизоляция и проведенное наедине с собой время все же толкнули Нагиева на откровение, которое и произойдет в сериале о его жизни в новых реалиях.