Приёмная, но как родная... Крёстная дочь Аллы Будницкой «заменила» родных детей актрисы

Вчера, 13:43

Дарья Дроздовская до сих пор благодарна 82-летней звезде за материнское тепло и заботу.

Удивительно слышать истории самопожертвования, которые, пожалуй, кроме гордости не вызывают других чувств. С 1988 года звезда театра и кино Алла Будницкая вместе с мужем воспитывает свою же крёстную дочь Дарью Дроздовскую после смерти матери девочки, хорошей подруги Аллы Микаэлы Дроздовской. Жизненная история как никогда доказывает, что приёмная дочь «заменила» Алле своих родных детей, которых актриса сначала не хотела, а потом не могла родить.

У Аллы Будницкой, кроме Дарьи, больше нет детей. Тем не менее, актриса вовсе не жалеет о своём решении взять на попечительство любимую крёстную дочь. Сейчас обе актрис, и Дарья, и Алла, счастливы, что девочка осталась именно с ней, а не ушла к семье с мачехой, где у 8-летней девочки отношения не сложились изначально.

Алла Будницкая в компании мужа

Помимо того, что воспитание приемной дочери забирало жизненные силы актрисы, ведь нужно было поднимать на ноги Дарью и устроить её в мир культуры и кинематографа, Алла Будницкая никогда не планировала большой семьи по естественным причинам. Ещё в 25 лет, как сообщается, актриса попала в аварию и после того не смогла иметь детей по медицинским показаниям. Когда Дарья попросила Аллу остаться вместе с ней, счастья актрисы, судя по всему, не было предела.

Дарья поистине стала родной дочерью для актрисы. С 17 лет Дроздовская снималась в кино, стараясь соответствовать своей звёздной матери и крёстной Алле. Позже Дарья поступила в Щукинское училище, воспитала двух детей, дав прекрасное образование внукам и семейству Дроздовским, и семейству Будницких, которые никогда не смогли иметь ни своих детей, ни своих внуков. Дарья стала настоящим спасением и «заменой» для нереализованной материнской любви и тепла.