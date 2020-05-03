Джастин Бибер и Хейли Болдуин ждут первенца!?

Вчера, 19:05

Любовь и уединение – пара явно готовит «подарок» после карантина.

Многие отечественные звёзды могут позавидовать такой идиллии и сплочённости, которую демонстрируют в Сетях Джастин Бибер и Хейли Болдуин. После многочисленных скандалов и «нарко»-историй пара, наконец, радуется спокойным денькам на карантине. Как многие шутят, супружеские пары переживают карантин двумя способами: или расстаются, или делают детей.

Видимо, и Джастин с Хейли ждут первенца.

Преград для звёздного пополнения совсем нет: пара молода, обеспечена и наполнена жизненными амбициями. Даже если не всегда будет хватать времени на смену подгузников, рядом будут опытные нянечки и воспитатели.

Как бы там ни было, экс-холостяк всей Америки теперь счастлив в браке. В сториз Джастин из раза р раз публикует умилительные фотографии Хейли в домашнем одеянии, где он признается в любви. Даже домашняя обстановка и «заточение» в четырёх стенах не сделали из певца и кумира миллионов агрессивного мужчину, который срывался бы на молодой супруге. Ясно, что Хейли будет прекрасной матерью, а Джастин сделает всё, чтобы семейная жизнь была безоблачна.

К слову, Хейли уже в конце прошлого года приписывали «беременный» вид, однако, к сожалению тысяч поклонников, это оказалось не больше, чем неудачное падение света и искажения камеры. Надеемся, уже после карантина пара, часто валявшаяся в кровати, объявит об интересном положении и скором пополнении.