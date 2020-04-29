Бывшая Марата Башарова наслала на актёра порчу

Сегодня, 01:00

Отношения с Елизаветой Шевырковой неоднократно указывали на то, что ведущий стал мишенью экстрасенсов.

Не исключено, что отчаявшаяся Елизавета Шевыркова обратилась за помощью к экстрасенсам и магическим образом посодействовала открытому признанию бывшего мужа. В конфликтах с ней, снятых на видео Башаров часто называет женщину «оно», намекая, что экс-супруга борется с ним непростыми методами и возможно наслала порчу. При этом ранее ведущий любые обвинения в свой адрес отрицал. Не признавал даже постановку на «Битве экстрасенсов» после разоблачения Бориса Соболева. А также и сама Шевыркова неоднократно указывала, что актёр злоупотреблял алкоголем, занимался домашним рукоприкладством и негативно влиял на общего малолетнего сына Марселя. Вместе с тем, до полиции дело не доходило, как и случай рукоприкладства с предыдущей женой Екатериной Архаровой, этот также замяли.

Внезапно Марат Башаров, который долго не сознавался в избиении бывших жён сам пришёл в «Секрет на миллион» с признанием, с поличным. При этом одной передачей дело не ограничилось. После этого на сайте Change.org появилась петиция, в которой люди потребовали лишить мужчину звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России. При том, что актёр уже долго ведёт ожесточённый семейный конфликт с экс-супругой. 2 года назад Шевыркова попала в больницу с травмой носа. Сообщалось, что Башаров избил её в порыве ярости.