На горбу Тодоренко. Малиновская нашла способ вернуть себя в эфиры

Вчера, 15:00

Забытая Маша выжимает из скандальной ситуации все соки.

Регина Тодоренко своим оправданием семейного насилия сделала куда больше, чем хотела. Теперь эту тему поднимает любая знаменитость, даже та, о которой все давно забыли. Таковой оказалась некогда скандальная ведущая Маша Малиновская. В Instagram она публично призналась, что некогда пережила изнасилование, а ситуация с Тодоренко заставила ее это рассказать. Добавить нечего – Малиновская нашла идеальный способ вернуть себя в эфиры на федеральных каналах. Какому-нибудь Андрею Малахову подобный сюжет подходит как нельзя хорошо.

Теперь на горбу Тодоренко пытается прокатиться каждый. Ситуация возымела настолько широкий резонанс, что способна возобновить, хоть и ненадолго, карьеру многих забытых звезд. Регина, сама того не зная, преподнесла Малиновской и подобным ей подарок, о котором она и мечтать не могла. Даже если изнасилование действительно имело место быть, почему Маша молчала все эти годы, а разоткровенничаться решила именно сейчас, когда все, кому не лень поливают грязью Тодоренко? Вопрос остается открытым…

Малиновская в былые времена соперничала по остроте языка и скандальности поступков с другой блондинкой Ксенией Собчак. Теперь же, когда она не у дел, в ход идут любые методы. Шокирующая история с изнасилованием пришлась как нельзя кстати. Малиновской остается надеяться, что на ее заявления обратит внимание кто-то с ТВ и позволит заработать на скандале.