Герой шоу «Холостяк» покинет проект по задумке продюсеров

Вчера, 18:00

Антон Криворотов сам намекнул на подобный исход.

Нынешний герой шоу «Холостяк» попросил зрителей не делать ставок на финал, т.к. ближе к концу обстановка на проекте изменится. При этом, если провести аналогию, подобная ситуация уже происходила с прошлой героиней «Холостяка» - Ольгой Бузовой. Только тогда слухи об имеющемся романе девушки вне проекта просочились в Сеть от неизвестного источника. Но привлекли к экранам миллионы зрителей и заставили с замиранием сердца следить, не обманывает ли Ольга мужчин-участников проекта по-настоящему.

А теперь по уже возложенной традиции делать финал без победителей на сюрприз намекает и Антон Криворотов.

«Через пару серий у тебя кардинально изменится мнение вообще обо всём проекте», — объясняет Криворотов, — «Я даже рекомендовал бы людям, если кто смотрит в сторону тотализатора, не делать опрометчивых ставок. Там просто всё поменяется. Несколько раз».

Среди вероятных исходов можно предположить самый рейтинговый - Криворотов покинет проект по задумке продюсеров. Это, безусловно, создаст прецедент, но вместе с тем заставит зрителей переходить в комментарии и ещё долго форсировать тему очередного «заезжего холостяка», который наигрался на проекте, зная, что в конечном итоге уйдёт. Рейтинг, ради рейтингов, ведь «чёрный» пиар также является способом продлить жизнь телевизионному проекту.