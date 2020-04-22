Хочет квартиру, как Гузеева или зачем Малышева стала доверенным лицом Собянина?

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Телеведущие получают хорошие «презенты» от правительства за «сладкие сказки».

Ведущая «Давай поженимся!» получила от мэра Москвы квартиру в столице – это заявление стало шоком для многих россиян. За какие заслуги? В 2018 году Гузеева стала доверенным лицом Собянина – похоже, именно поэтому мэр расщедрился на такие презенты. Конечно, ничем иным, кроме взяточничества это не назовешь, уверены поклонники.

Судя по всему, Собянин крайне дружен с работниками «Первого канала», ведь следующим доверенным лицом мэра стала Елена Малышева. В последнем интервью у Ирины Шихман Елена не скрывала своей любви к Сергею. «Люблю, уважаю, ценю», заявила телеврач. Конечно, интервьюер заметила в словах Малышевой подвох – выяснилось, что Собянин доверил Елене тендер на 47 млн рублей после ее хвалебных речей. Не исключено, что Елена хочет получить квартиру, как Гузеева или зачем ей еще лезть в политику? Недвижимость Малышевой является тайной для всех, но инсайдеры сообщают, что женщина имеет особняки чуть ли не во всех точках мира.

Некоторые пользователи Youtube заметили в словах Малышевой о Собянине романтический подтекст. Мужа Елена не показывает уже долгие месяцы, в квартире телеврача его не видно, а роскошные апартаменты прост так с неба не падают. Возможно, между Еленой и Сергеем действительно существует роман, но вряд ли об этом когда-нибудь станет известно.