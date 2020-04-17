Безответная любовь, смерть и Владимир Мишуков, который пережил это с достоинством

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Актёр рассказал о секрете, благодаря которому справился с тяжёлым этапом в жизни.

Владимира Мишукова сейчас можно наблюдать в сериале «Содержанки» на роли Глеба Витальевича Ольховского, девелопера. Общее количество кинокартин, в которых снялся актёр насчитывается около 30-ти. Однако не всегда ему удавалось поддерживать себя в творческой форме. И даже в позитивном настрое к жизни.

Так, в один момент на Мишукова свалился ряд негативных событий: отношения с женщиной оставили безответную любовь, дочь получила серьёзную травму челюсти, а мама после тяжёлой болезни скончалась. Чтобы держаться «на плаву», мужчина пытался отстраняться от проблем и расслабляться, как приходится. Потому среди обычно спального отдыха в досуге появился и просмотр фильмов для взрослых.

О непростом этапе жизни актёр рассказывает свободно и с достоинством. Благодаря стойкому характеру он пережил и смерть, и несправедливые стечения жизненных обстоятельств. Вместе с тем Мишуков рассказал, что депрессионное состояние частично помогло в театральном искусстве. Например, для роли в спектакле Талгата Баталова «Покорность». Из-за схожести переживаний с главным героем у Мишукова получилось отыграть выступление правдоподобно.

А также заметно, что Мишуков часто отыгрывает в кино взрослые сцены. Хотя сам признаётся, что успех на экране ещё не означает, что ты будешь делать это также хорошо и вне экрана.