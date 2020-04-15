Вложился в 100 рублей или как Галкин «пышно» поздравил Пугачеву

Сегодня, 20:00

Два стишка и скромный тортик — Примадонна отметила 71-й день рождения.

Сегодня Алле Пугачевой исполнился 71 год. В связи с этим многие звезды ринулись поздравлять примадонну с этим замечательным событием. Конечно, исключением не стали и члены семьи, которые поспешили поздравить Аллу ранним утром. Максим с детьми организовал Пугачевой целый «банкет», который состоял из скромного тортика.

Галкин показал подписчикам, как он с наследниками поздравлял Пугачеву. Несколько шариков, маленький тортик и несколько свечей, вся торжественная обстановка в семье примадонны. Дети рассказали для Пугачевой стишок, которым довели ее до слез. Конечно, все это было весьма мило, но вот если посмотреть с другой стороны, то складывается впечатление, что Галкин вложился в 100 рублей, чтобы отпраздновать день рождения жены.

Можно все списать на самоизоляцию, которой сейчас придерживаются многие люди, но, вероятно, Максим просто не посчитал нужным «закатить» хороший пир для супруги. Несомненно, Алла была рада и такому «пышно» организованному торжеству, но, похоже, ожидала большего. Конечно, Пугачева привыкла, что все ее дни рождения проходят очень красиво и бурно, а 71 стал для нее, мягко говоря, необычным.

Конечно, не стоит исключать, что Алла заранее знала о готовящемся сюрпризе и попросила мужа, чтобы тот не устраивал роскошных вечеринок, а скромно поздравил ее. В связи с карантином, Максим и Пугачева могли хотеть показать, как можно тихо и уютно отметить день рождения и вложиться в каких-то 100 рублей.