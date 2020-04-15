Мама плохого не посоветует или как Энрике Иглесиас влюбился в Курникову

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Счастливому браку с певцом российская теннисистка обязана своей свекрови.

44-летний певец Энрике Иглесиас и 38-летняя теннисистка Анна Курникова состоят в крепких отношениях уже 19 лет. Супруги воспитывают близнецов Николаса и Люси, а также новорожденную дочь. Но всего этого могло и не быть, если бы мать Энрике не настояла на отношениях сына с Анной.

Энрике Иглесиас несколько лет встречался с актрисой Дженнифер Лав Хьюитт, что очень не нравилось матери исполнителя Исабель Прейслер. Женщина была недовольна образом жизни невестки и её вечными вечеринками, а потому Исабель очень радовалась, когда сын расстался с Дженнифер и начал роман с Анной Курниковой. Теннисистка сразу пришла по душе звездной матери, ведь Анна домосед и не любит шумные мероприятия. Более того, Прейслер и Курникову объединяет благотворительность, которой обе женщины активно занимаются на протяжении долгих лет. Исабель полюбила Анну и даже спасла её отношения, когда в 2014 году Энрике принял решения разорвать роман.

Прейслер уговорила сына дать Курниковой ещё один шанс и певец послушался, ведь мама плохого не посоветует. Звездная родительница так сильно нахваливала невестку, что Иглесиас уже бесповоротно влюбился в Курникову и больше не становился инициаторам развода. Сейчас пара живет счастливо большой семьей, ведь в январе 2020 года Анна подарила мужу и детям маленькую девочку, которую назвали славянским именем Маша.