Нагиев «голубой» или почему у Дмитрия нет второй половинки?

Сегодня, 19:00

Возможно, у артиста есть скрытый любовник или любовница.

В 2018 году появилась информация, что Дмитрий Нагиев нетрадиционной ориентации. Поскольку вышло интервью с ведущим, где его спрашивали в лоб голубой ли он. На что ведущий начал рассказывать, что многие даже не представляют, сколько людей нетрадиционной ориентации работают на телевидении. Дмитрий заговорил о гомосексуалистах, которые работают рядом с ним на телевидении, но никто об этом не знает. Но на вопрос прямо Нагиев так и не ответил. Можно сказать, что артист отвел от вопроса и его больше не переспросили. Помимо этого у Дмитрия сложные отношения с сыном, ходят слухи, что это именно из-за того, что сын гомофоб, а отец гей. Получается большой резонанс между родными. Стоит обратить внимание на то, что ведущий не опроверг намеков о гомосексуальности. Спустя месяц, слухи о том, что Нагиев «голубой» подогрел Рустам Солнцев. Солнцев втянул Нагиева в гей скандал, но как всем известно Рустам сделает все ради качественного скандала.

По предварительной информации стало известно, что сам Солнцев голубой. А как говорится гей, гея видит из далека.

«А вы когда-нибудь видели женщину Нагиева? Ну хоть одну? Я вот не видел. Что думаете?», — с «жирным» намеком спросил у публики Солнцев.

Из этого и выливается вопрос, если же ведущий натурал, то почему у него нет второй половинки противоположного пола. Дима заядлый нарцисс, который любит лишь себя, от этого у него тяжело складываются отношения с женщинами, или же артист не встретил достойную пассию. Мнения об ориентации артиста разделились, можно сказать, что похоже на то, что он любит мужчин, но в то же время, наблюдая за харизмой былого секс-символа не хочется в это верить.