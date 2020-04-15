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Теперь Анастасии остаётся лишь сохранить имидж, созданный Ариадной.

Анастасия Волочкова то и дело выставляет себя на посмешище, не задумываясь о своей репутации в шоу-бизнесе. Казалось, уже ничего не может исправить дурную славу о балерине, однако оказалось, что кое-кто приложил для этого руку и теперь имидж Анастасии исправлен. Так, дочь Волочковой восстановила репутацию матери добрыми делами.

Дело в том, что Ариадна – известный волонтер. Девушка помогает кошкам и собакам, не получая ничего взамен. Дочь балерины даже продала свою картину, чтобы внести пожертвование в центр. Это не осталось незамеченным, и организаторы фестивалей похвастались достижениями Ариадны. По их мнению, такие волонтеры, как она, встречаются не так часто. После того, как недоброжелатели Волочковой узнали о том, чем занимается ее дочь, у них сильно изменилось мнение о балерине. Все-таки стоит учитывать, что именно она воспитала Ариадну такой, какая она есть. С уверенностью можно сказать, что она воспитала в дочери доброту, сочувствие и милосердие. Далеко не каждый может похвастаться такими достижениями в своем возрасте, как дочь Анастасии.

Многие «хейтеры» ранее осуждали Волочкову и считали, что она сбагрила дочь супругу и забыла о ней, но сейчас они осознали, что, несмотря ни на что, балерина «приложила» руку к воспитанию Ариадны. Теперь дочь Анастасии – ее гордость. Остается надеяться, что теперь Волочкова не будет вновь портить свою репутацию и, возможно, даже прислушается к мнению дочери и, как и она, станет волонтером и примером для подражания.