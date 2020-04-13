Лысина - новое начало! Лазарев «празднует» расставание с любовником новым имиджем

Вчера, 22:15

Сергею нужны перемены и «оставить чуб», как просят фанаты, он не может.

Прическа Сергея Лазарева с торчащим кверху «чубом» стала чем-то вроде его визитной карточки. В подобном амплуа он уже больше 10 лет. Однако, когда в жизни наступают серьезные перемены, в особенности на личном фронте, то в первую очередь страдают именно прически. Лазарев обратился к поклонникам и решил поинтересоваться, стоит ли ему бриться налысо или нет. Учитывая повальную тенденцию среди знаменитостей сбривать волосы, можно не заметить подвоха в том, что это же хочет сделать Лазарев. Движет им, правда, не желание соответствовать моде, а кое-что куда более личное. Сменой прически он «празднует» расставание с любовником, о котором говорят уже несколько месяцев.

Михаил Дворецкий, которого считают главным «фаворитом» участника «Евровидения», в команде Лазарева остался, но только, как концертный директор. Уже давно в сторис Лазарев показал, что былого тепла между мужчинами не осталось и Дворецкий держится будто в стороне от старого любовника. Сергей, уставший от постоянной травли СМИ с обвинениями в нетрадиционной ориентации, явно хотел бы найти кого-то наподобие Кудрявцевой, дабы окончательно понять для себя, за какую «команду» он играет.

Лысина в данном случае – новое начало, которое придаст Сергею нужной уверенности для следующего шага. К более брутальному Лазареву публика явно не готова, о чем однозначно высказалась в комментариях, но если Сергей решил твердо поменяться, то вряд ли кто-то ему сможет помешать. Остается надеяться, что прическа изменит певца не только внешне, но и внутренне и вскоре он представит женскую замену Дворецкому.