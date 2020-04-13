Панкратов-Чёрный 40 лет был влюблен в Федосееву-Шукшину

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Александр Васильевич устал скрывать свои истинные чувства.

70-летний актер Александр Панкратов-Чёрный был трижды женат, но, видимо, не смог найти счастья с супругами. Дело в том, что известный мужчина уже много лет таит в душе романтические чувства к своей коллеге Лидии Федосеевой-Шукшиной, о которых решил признаться только в шоу «Секрет на миллион».

В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой в студию пришла 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, которая рассказала не только о своей блестящей карьере, но и о семейной драме. Поддержать актрису во время интервью пришел Александр Панкратов-Чёрный, который на всю страну заявил, что 40 лет был влюблен в Лидию Николаевну. Но неужели актриса не замечала чувств коллеги или просто не могла ответить ему взаимностью? Федосеева-Шукшина сейчас находится в пятом законном браке с Бари Алибасовым и, несмотря на это Панкратов-Чёрный продолжает быть её самым близким человеком. Свою любовь Александр проявлял на протяжении долгих лет – когда актриса в Выборге попала в больницу, первый поддержал её именно Александр.

А после сердечного приступа, который случился у Федосеевой-Шукшиной в прошлом году, Панкратов-Чёрный и вовсе не отходил от Лидии и помогал за ней ухаживать. Более того, по признанию жены Александра Юлии Монаховой, предыдущие два брака актера распались из-за ревности жен к Лидии Николаевне.

Стоит отметить, что Панкратов-Чёрный также трепетно относится и к дочкам своей возлюбленной. Однажды актер спас Марию Шукшина от агрессивных поклонников, за что Лидия была безумно благодарна своему верному другу. Сама Федосеева-Шукшина не говорит о любовных отношениях с Александром, но уверенна, что бы ни произошло, её верный друг всегда будет рядом и протянет руку помощи.