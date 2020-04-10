Пока страна сидит без денег, Королева нашла способ заработать в карантин

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А Тарзан все веселится, публикуя голые фотографии.

В тяжелой ситуации оказались звезды шоу-бизнеса, теряя миллионы с концертов каждый день. Работящая певица Наташа Королева полностью сменила амплуа – теперь та озвучивает детские сказки. Определенно не «вяжется» с ее образом «распутницы»? Тем не менее, певица нашла способ заработать в карантин, пока ее муж «светит» голыми фотографиями.

Сказки Королевой расходятся «на ура» - довольные мамочки публикуют видео детей, засыпающих под голос певицы. Кто-то ведь должен содержать семью? На хрупкие плечи Наташи легли расходы на сына, который мечтает стать звездой, а также певица организовывает стриптиз-шоу супруга. Про таких говорят – и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Пока неизвестно, сколько придется сидеть на карантине, но Королева и ее семья точно не пропадут.

Находчивости певицы можно только позавидовать – пока вся страна сидит без денег, Королева зарабатывает, не выходя из дома. Поклонники шепчутся, что Наташа уже не сможет вернуться на сцену после окончания самоизоляции, ведь ее песни уже который месяц не производят фурора. Тем не менее, новое призвание в жизни можно найти и в 46 лет.