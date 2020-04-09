Сын Михаила Круга чувствует себя лишним в счастливом браке матери

Сегодня, 12:01

«Прожить всю жизнь так и не увидев тебя» - в годовщину смерти отца Александр дал волю эмоциям.

7 апреля Михаил Круг мог бы отметить свой 58-ой День рождения. Друзья, коллеги и близкие почтили светлую память певца теплыми словами. Но самым трогательным, оттого, наверное, и тревожным, стало обращение к отцу сына Александра. На своей странице 18-летний парень оставил полное скорби сообщение. В паре коротких предложений Круг младший умудрился выразить неописуемую тоску по родителю:

«7 апреля. Прожить всю жизнь так и не увидев тебя. Я всегда чувствую твоё присутствие рядом... с днём рождения, папа ❤️».

Александр потерял отца в двухмесячном возрасте. Казалось бы, певец ушел из жизни так рано, что его образ не успел отложиться в памяти ребенка. Но сын говорит о нем так, словно Михаил - единственная опора в его жизни. И если глубже заглянуть в жизнь Саши, становится понятно почему. Похоже, что сын Круга чувствует себя лишним в счастливом браке матери. Ирина и ее второй муж бизнесмен Сергей Белоусов сосредоточены преимущественно на их общем ребенке Андрее. К примеру, в социальных сетях отчима днем с огнем не найдешь фотографию пасынка, тогда как портреты жены и родного сына идут один за одним.

Совместные выступления с мамой для Александра, похоже, единственные способ побыть с родительницей наедине. Но и это время, судя по высказываниям Саши, проходит не безоблачно.

«Не злись на нас никогда и будь всегда доброй», - обращается сын к Ирине через Instagram.

Не удивительно, что в День рождения отца парень дал волю эмоциям – ему явно не хватает любви. Настоящей, отеческой и безусловной, такой, какой ни мама, ни отчим, видимо, дать не в состоянии.