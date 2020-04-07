Тодоренко + Родригес = ? Шоу «Маска» сплотило несчастливых в браке артистов

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Опостылый быт свел двух незнакомых до этого звезд.

Регина Тодоренко не верила своему счастью, когда ее взяли судьей в шоу «Маска» на НТВ. Неудавшаяся певица надеялась, что кресло рядом с Филиппом Киркоровым наконец даст ей возможность пробиться на эстраду. Не ожидала экс-ведущая «Орла и Решки», однако, что на проекте ее ждет вовсе не виток карьеры, а дела амурные. Тимур Родригез, с которым она познакомилась непосредственно на съемках, резко запал даме в сердце, как человек, столь же несчастливый в браке, как и она. Регина с радостью показывает на экране, как увлекательно проводит время без мужа и семьи. После просмотра остается открытым вопрос: Тодоренко + Родригес = ?

Тимур также явно не против компании Тодоренко, ведь женат он еще с 2007 года и с тех пор якобы является примерным отцом и мужем. Однако, ситуация с Джиганом показывают, что идеальных в российском шоу-бизнесе не существует. Когда же на горизонте появляется такая яркая девушка, как Регина Тодоренко, тут сдаться может любой мужчина и Родригез не исключение. Устав от семейной рутины, кочующей из года в год, в ведущей он увидел возможность не только для служебного, но и полноценного романа.

Влад Топалов, муж Регины, уже давно понимает, что особо ничего поделать для завоевания внимания супруги не может. Уж больно ветренную девушку он выбрал, потому теперь ему приходится лишь мириться с последствиями этого решения и наслаждаться семейным уютом, хотя прекрасно видно, что между Региной и Тимуром настоящая «химия», которую Влад утратил уже давно.