Юлия Михалкова вынашивает первенца и лелеет свою мечту

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Судя по словам и внешнему виду актрисы – она на 2 или 3 месяце беременности.

Когда начался карантин, Юлия отправилась подальше из города, чтобы пережить самоизоляцию в полном духовном спокойстве – думали поклонники. Однако, судя по последним фото и давней мечте девушки, Михалкова вынашивает первенца.

Недавно экс-участница «Уральских пельменей» опубликовала новое для глаз зрителя фото. Обтягивающий комбинезон и пояс на талии чётко выделяет округлившийся животик. А в глазах и в последних словах Юлии читается, как она лелеет свою мечту.

Актриса начала появляться на последних фото исключительно в тёмной и мешковатой одежде. Она тщательно пытается скрыть от злопыхателей и ненавистников свою фигуру. Хотя ранее никогда не стеснялась показывать свои прелести интернету.

Напомним, что Михалкова ещё в 2016 году признавалась фанатам, что очень хочет построить настоящую и крепкую мечту. Актриса уже тогда была готова завести ребёнка и выйти замуж. Потому она была в активном поиске будущего супруга.

Один из бывших коллег актрисы заявил, что её уход из «Уральских пельменей» связан с тем, что она не смогла подыскать для себя достойного мужчину на шоу.

Сейчас Юлия находится в пригородном домике, где ежедневно сидит на свежем воздухе. Такое решение очень правильно, ведь беременным женщинам сейчас необходимы особые условия для вынашивания ребёнка.

Уехать подальше от большого скопления людей, где рядом будет только любимый человек, ласка и забота – карантин Михалковой точно не проходит зря.