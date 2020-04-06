«Дедушка» хоть куда или как 55-летний Кай Метов дает «фору» Бузовой

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Попытки Ольги «подколоть» певца сыграли с ней злую шутку.

Кай Метов сейчас переживает необычайный всплеск работоспособности и энергии. Однако Ольга Бузова, вместо искренней поддержки и добрых слов в адрес звезды 90-х, в компании со звездами ТНТ глумится над ветераном эстрады. «Давайте прямо сейчас сделаем дедушке Каю метку хорошо, зайдем в YouTube и посмотрим этот клип», — обратилась к телезрителям ведущая «Дома-2». Вот только 55-летний Метов дает «фору» молодой иконе современной поп-культуры. Кай постоянно гастролирует, снимает новые музыкальные ролики и отмечает полный сил и по-настоящему боевой настрой, который испытывал еще на заре карьеры. Сохранять бодрость духа артисту помогает молодая возлюбленная Анастасия. Дедушка хоть куда!

Девушка моложе избранника на 28 лет, даже дочь певца Кристина старше новой музы отца. Несмотря на утрату былой популярности, Кай не почивает на лаврах, а продолжает ездить по российским городам на радость старым фанатам. Разумеется, по степени востребованности Метов уступает Ольге. Нынешняя ситуация на сцене явно складывается не в пользу исполнителей из «прошлого». Любопытно, что Кай разместил этот отрывок шоу на ТНТ у себя в микроблоге.

По-видимому, певец хотел продемонстрировать поклонникам неудачную шутку Бузовой, которая в этот момент наверняка чувствовала себя богиней от юмора. Однако Ольге бесполезно тягаться с Метовым, поскольку представитель «старой школы» в отличие от младшей коллеги критично относится к собственному творчеству. Так, знаменитый шлягер «Позиция № 2» мужчина, по сути, считает бессмысленным и считает, что композиция выстрелила благодаря комичной и запоминающейся драйвовой подаче.

К тому же, Кай неоднократно показывал благожелательное отношение к Бузовой, а потому сан «дедушки» от нее выглядит немного неуместно. Хотя не стоит упускать из виду, что сказано это было в рамках комедийного шоу, потому вовсе необязательно, что Ольга и вправду хотела задеть Метова.