Подольская публично унизила Преснякова ради любви Пугачевой

Вчера, 23:00

Через позор мужа Наталья хочет заслужить благосклонность Примадонны и спасти карьеру.

Сегодня в эфире телеканала НТВ вышел очередной выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», гостьей стала Наталья Подольская и ее секрет действительно заслуживает внимания. Собственно, певица просто озвучила то, о чем в СМИ писали годами – ее супруг Владимир Пресняков все еще довольно сильно злоупотребляет алкоголем. На всю страну любящая супруга выставила мужа посмешищем и публично унизила. Причем Подольская сделала это не случайно, не сгоряча – это часть плана Натальи, ведь сейчас она готова на все ради любви Аллы Пугачевой.

В карьерном плане отношения Натальи с Владимиром были ошибкой, ведь певица фактически увела мужа у Кристины Орбакайте окончательно. Когда Пресняков начал встречаться с Подольской о примирении с дочерью Аллы Борисовны уже не могло идти и речи. Пугачева подобного простить не могла, и, вероятно, именно на ее совести лежит тот факт, что Наталья так и не смогла стать суперзвездой. К слову, для Примадонны не впервой губить карьеры неугодных ей артистов, Подольская далеко не первая и не последняя.

Поход на шоу Кудрявцевой – символический акт признания своей вины со стороны Натальи перед Аллой Борисовной. Теперь певица может только верить и надеяться, что слухи о «Секрете на миллион» с ее участием дойдут до Пугачевой, и она хоть как-то подсобит застопорившейся карьере Подольской.