Табаков все знал или как Зудина крутила роман с Богомоловым за спиной мужа

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Скандалы, тесное общение Марины и Константина — факты указывают на явную интрижку.

Константин Богомолов, нынешний муж Ксении Собчак, долго трудился в МХТ имени Чехова. До 2013 года он был помощником худрука, но теперь он птица вольная. Вдова Олега Табакова до сих пор тепло отзывается о Константине. Марина Зудина снялась в «Содержанках», считает Богомолова невероятно талантливым. По словам вдовы, Константин очень «тонко» ее чувствует, и она во всем ему доверяет. Но как бы к такому отнесся сам Табаков, если был бы жив? Скандалы, которые устраивал Богомолов, его тесное общение с Зудиной — все говорит о том, что Марина крутила роман с Константином за спиной у своего мужа.

Неужели Табаков все знал? Ведь еще при жизни Олег Павлович крупно повздорил с Богомоловым, после чего Константин жаловался на ситуацию в своем Facebook. Табаков делал режиссеру замечания по спектаклю «Карамазовы», где Зудина, по случайному (или нет) стечению обстоятельств играла одну из ролей. В итоге, Богомолов не выдержал давления и попросту «сбежал» из театра. А Зудина принялась публично защищать не мужа, а режиссера.

Странно, не правда ли? Скорее всего, Табаков начал «придираться» к Константину не из-за самого спектакля. Артист явно был недоволен тем, что видел. Богомолов и Зудина слишком тесно дружили, не скрывали теплых отношений. Едва ли все это можно было назвать рядовой дружбой. Табаков, как опытный и умный мужчина, не мог себе позволить опуститься до публичных ссор из-за возможных измен жены. А потому скандал развернулся в другой плоскости.

Задевая самолюбие Богомолова, Табаков умело показал Константину, кто все-таки главный. По итогу, режиссер не сумел дать отпор Олегу Павловичу. А после смерти Табакова он, будто бы в отместку, позвал Зудину на провокационную роль в «Содержанках». Кто знает, возможно именно из-за романа Марины и Константина на вдову обрушилось столько ненависти от преемников Табакова.

Теперь она не хозяйка в театре, а лишь приглашенная актриса. Но сам Богомолов, нашел более выгодную партию. Он — муж Ксении Собчак, а Зудина будто бы осталась за бортом.