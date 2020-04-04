Как дружить семьями. Певица Слава выдаст старшую дочь за сына Королёвой

Сегодня, 16:13

Так и начнется создание настоящего шоу-бизнес клана.

Карьера сына Наташи Королёвой и Тарзана Архипа стартовала куда более бурно, чем того ожидали любящие родители. На молодого человека уже обращают внимание видные российские знаменитости, вроде певицы Славы, лично отметившей успехи молодого человека. Учитывая, что у нее «прозибает» 21-летняя дочь без пары, вывод напрашивается сам собой. Слава и Королёва наверняка найдут общий язык, когда первая расскажет «ягодке», как нужно дружить семьями. Наиболее продуктивным для всех будет ситуация, в которой Слава выдаст старшую дочь за сына Королёвой и сможет обеспечить Александре Морозовой достойное будущее.

Так как у Тарзана с Королёвой всего один сын, невесту они для него видят исключительно из «высшего» общества, желательно красивую и со связями в шоу-бизнесе, ведь молодой человек целенаправленно идет по стопам матери. Если два творческих семейства объединяться, можно только представить какой большой эффект это возымеет.

Вероятно, по окончании карантина Слава и Королёва организуют молодым людям встречу, взяв на себя роли свах. Наверняка обе артистки уже мечтают понянчиться с внуками и для воплощения своих мечт у них имеются абсолютно все возможности. Если же попутно можно будет еще и создать шоу-бизнес клан, то «в ажуре» будут абсолютно все, а Слава и Королёва с Тарзаном расслабятся, в ожидании безбедной старости.