Бедный Иван Ургант, который потерял многомиллиардный бизнес

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Теперь ведущему остаётся жить на сбережения – карантин убытков не покрывает (версия, анализ).

Иван Ургант, медийно-популярный ведущий «Вечернего Урганта» - программы «Первого канала» недавно потерял многомиллиардный бизнес. Чтобы это понять, необходимо знать следующее: в 2017 году юморист и шоумен стал совладельцем фирмы по продаже элитной недвижимости. Головной офис расположился в Москве, остальные же филиалы разместились в Нью-Йорке и Лондоне.

Однако продажи, как и у большинства многих предпринимателей пошли на «нет». И причина в том: знакомая всем ситуация в мире, опасная для жизни и здоровья. Отчего люди преимущественно закрылись по домам и оборвали контакты. Америка, кстати «закрылась» значительно раньше России. Но самое примечательное в этом вопросе – сумма ущерба.

По данным с рынка, стоимость элитных апартаментов в Нью-Йорке составляет 30 - 85 млн долларов (согласно сайтам продаж), в зависимости от количества уровней квартиры. Двухуровневые квартиры, соответственно дороже. А следовательно, за 2 года прибыль при щадящих подсчётах достигает около 1,2 млрд долларов. Но это лишь при условии, что в месяц продаётся только 1 объект. А их, само собой, продаётся больше.

Предполагается, теперь бедный Ургант, который попал в невыгодную ситуацию, станет жить на сбережения и доходы от программы «Вечерний Ургант»… в принципе, как и привыкли считать многие телезрители.