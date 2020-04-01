Жена на двоечку. Топалов показал «криворукость» Тодоренко-хозяйки

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Причин хотеть развода у Влада оказалось больше, чем казалось раньше.

Если раньше казалось, что в паре Регины Тодоренко и Влада Топалова инициатором расставания может выступить только экс-ведущая «Орла и Решки», то после недавних видеозаписей становится понятно, что причин не меньше и у Влада. В своем Instagram певец показал, что жена из Тодоренко, на самом деле, на двоечку и каждый раз, когда она готовит, Влад опасается за здоровье всей семьи. В виду сложившейся ситуации, возможности нанять десяток домохозяек у Регины не имеется, потому ей приходится самой трудиться у плиты. Тем не менее, не показать «криворукость» Тодоренко-хозяйки ее муж не смог.

В размещенном видео Топалов всячески подшучивает над Региной, причем, заметно, что от этих шуток девушке максимально неловко. Певца это не останавливает, и он дожимает супругу до той степени, что девушка ставит под сомнение, а любит ли ее вообще Влад. Топалов, хоть и подтверждает это, но понятно и без того – если под руку подвернется более хозяйственная пассия, Регину ожидает развод.

Справедливости ради следует отметить, что на время карантинных мер у ведущей есть все возможности исправиться. Все знаменитости сейчас вспоминают, что такое готовить, убираться дома и стирать, потому как обслуживающий персонал, годами ублажавший их прихоти, ушел на карантин. Вполне вероятно, что после всех событий Регине и не понадобится кто-то для домашних забот, ведь она наконец научиться справляться с этим самостоятельно и заодно докажет Топалову, что он зря над ней издевался.