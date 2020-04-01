Цена здоровья Валерии. Пригожин за 3 млн. заставил жену рисковать во время карантина

Сегодня, 15:00

Оказывается, что рискнуть можно всем. Вопрос только в цене.

Валерия и Иосиф Пригожин присоединились к звездам, которые активно агитируют за самоизоляцию и прочие карантинные меры, однако продюсер знает, что цена у здоровья Валерии все же есть. Как оказалось, это 3 млн. рублей. Именно за такой ценник Иосиф заставил жену рисковать во время карантина и ездить на запись концерта для онлайн-кинотеатра OKKO. Сведения о гонораре тщательно скрывали, но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Потому теперь Валерии с Пригожиным придется оправдываться не только за нарушение условий изоляции, но и аномальную тягу к обогащению.

Онлайн-кинотеатр щедро платит знаменитостям, которые согласны выступить без публики на камеру. В списке, помимо Валерии, оказался еще рэпер Баста, БИ-2, Zivert и другие. В общем цена дошла почти до 84 миллионов. Пригожин, как бывалый продюсер, сколько угодно может говорить о том, как сильно любит свою супругу, но заработок он явно любит больше, потому и отправляет Валерию на «линию фронта». Действительно, крайне непросто быть супругой продюсера, потому как муж всегда будет ставить профессиональное выше личного. Здоровье себя и окружающих в таких романах отходит на второй план.

В оправдание нарушенного карантинного режима Валерия говорила о том, что каждый день сдает тесты на коронавирус и всячески оберегает себя с мужем. Проблема лишь в том, что решения принимает не она, а Пригожин. Если продюсер видит достаточное количество нулей, то с легкостью отправляет Валерию рисковать собой, не ощущая никакой вины, если кошелек стал на несколько миллионов толще.