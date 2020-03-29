«Луи идет гулять» - «Поп-король» Киркоров нашел нового молодого фаворита

Сегодня, 23:00

Нежный флирт на камеру и взаимные комплименты говорят о том, что пара больше, чем друзья.

Звезды российской шоу-бизнеса подают пример того, как следует относиться к карантину – с оптимизмом, с юмором, не впадать в депрессию и уныние. Например, «поп-король» Филипп Киркоров к началу самоизоляции приобрел не только много стильных дизайнерских вещей, но и нашел нового молодого фаворита. В новом видео слышен голос молодого человека, который снимает певца, засыпая его комплиментами.

«Луи идет гулять» - говорит Киркоров, имея в виду, то ли что в дорогих и красивых вещах он выглядит настоящий французский король Луи, то ли что одет он в наряды от «Луи Витон». Однако по довольному голосу «поп-короля», по флюидам романтичности и любви, которыми заполнено видео, сразу и не поймешь чему Филипп Бедросович рад больше – вещам или нежному «другу» рядом с собой. Стоит заметить, что личность молодого человека пока тщательно скрывается, и делается это скорее всего во избежание слухов об ориентации Киркорова. Официально Филипп не признавал того, что к мужчинам его тянет больше, чем к женщинам.