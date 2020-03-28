Канделаки решила пообщаться с фанатами по телефону и дала несуществующий номер

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Таким образом команда Тины собирает личные контакты простаков, решили фанаты.

Странное и непонятное произошло с номером телефона Тины Канделаки, который та дала своим поклонникам с целью личного общения: номер как бы есть, но его как бы не существует. На это под постом с опубликованным номером пожаловались фанаты ведущей, и тут же нашлось возможное объяснение. По мнению поклонников, Канделаки потому дала несуществующий номер, ведь таким образом собираются личные данные звонивших и написавших ей. К тому же, пользователи соцсетей подозревают, что если кому-то и будут отвечать, то заниматься этим будут автоматизированные системы-роботы, то есть боты, как их называют пользователи Сети.

Впрочем, сама Тина отрицает всякие корыстные мотивы, утверждая, что она действительно хочет общаться с людьми по телефону во время карантина. Звезда просит бороться со скепсисом и слепо верить ей, однако насколько это целесообразно? Вне всякого сомнения, хочется верить, что Канделаки действительно мечтает тратить часы своего свободного времени на переписки с незнакомцами, однако на деле все может обстоять куда печальнее. В действительности, номера эти могут быть проданы различным рекламным организациям, которые впоследствии, в самом лучшем случае, надоедают владельцу номера бесконечными рекламными сообщениями с акциями и распродажами. В худшем случае, если номер пользователя попадет не в те руки, то человек может стать жертвой мошенников. И, естественно, Канделаки будет ни при чем, ведь доказать то, что через нее мог быть передан номер, практически невозможно.