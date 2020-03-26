Новый друг Соловьева. Куценко хочет стать ведущим на «России-1»

Вчера, 18:00

Карантин родил в временно безработном актере совершенно неожиданные мысли.

Карантин раскрывает скрытые таланты. Гоша Куценко оказался не только прекрасным актером, но еще и политологом. В своем Instagram он заявил, что только что послушал передачу Владимира Соловьева на «России-1» и очень ей вдохновился. По его словам, он и сам высказывал подобные идеи еще 4 года тому назад. Куценко понял, что тратит свой талант понапрасну, ведь можно зарабатывать куда больше, но на телевидении. Именно поэтому он делает все, чтоб Соловьев обратил на него внимание. «Новый друг» скандального ведущего явно захотел сам стать ведущим на «России-1».

Учитывая народную любовь и подкованность в политических тематиках, Гоша может получить для «раскачки» должность эксперта у Соловьева в передаче. Если Владимир Рудольфович признает в Куценко «своего», то зрителей «России-1» ожидает крайне неожиданный новичок в эфире у Соловьева. Куценко, который уже давно жалуется на то, что ему, как народному артисту, платят недостаточно, наконец получит заветный шанс. Судьба подобных артистов, зачастую, единственная – телевидение в прайм-тайм.

Гоша, как известно, всегда горячо высказывался в поддержку Владимира Путина и его политики, потому в передаче Соловьева ему уж точно найдется место. Поклонникам Гоши лучше заранее попрощаться с ним на больших экранах и театральной сцене, ведь о смене амплуа он рассуждал давно, а теперь, когда настали действительно сложные времена, он понял, что пора уже «охмурять» Соловьева.