Меган Фокс превращает сына в «отшельника» из-за его любви к платьям

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Но хорошая ли идея скрывать собственного ребенка?

Детей звезд все время донимают СМИ и папарацци. Дети Меган Фокс не являются исключением, особенно ее сын Ноа, который отличается от остальных мальчиков и любит носить платья. За семьей Меган буквально была объявлена слежка и все пытались «выцепить» ее сына в одном из его любимых женских нарядов. Однако в последнее время новых фото Меган и ее сына нет. Звезда будто специально спрятала ребенка, чтобы пресса не травмировала его психику своими «желтыми» статьями. Но хорошая ли идея скрывать собственного ребенка?

Такое «отшельничество» может пошатнуть эмоциональное состояние Ноа. Его мать пытается защитить сына, но может получить лишь то, что ребенок сам больше не захочет выходить на улицу из-за своей нетипичности. Или же он откажется от своих предпочтений в одежде и начнет одеваться как обычный мальчик. Может Фокс этого и добивается?

Меган превращает сына в «отшельника» из-за его любви к платьям не только из-за прессы. Ей и самой может не нравиться стиль сына, и она хочет убедить его поменять свои предпочтения. Пока не ясно, получится ли у актрисы добиться своего.