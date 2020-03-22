Банька, Сочи, Туриченко. Рыжий из «Иванушек» сбежал из карантина с согрупником

Вчера, 23:10

Ничего не может остановить влюбленную пару от проведения времени вместе.

Роман Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Туриченко из «Иванушек International» все также остается секретом, но пара не особо стремится к какой-либо тайне и без стеснения демонстрирует симпатию в социальных сетях. Даже карантин в Москве не остановил артистов от того, чтобы уехать в очередной совместный отпуск. На этот раз они выбрали курорт «Красная поляна», что в Сочи. Растопленная банька и улыбчивый Туриченко – все это рыжий из «Иванушек» уже показал своим подписчикам.

Расставание с любовью всей своей жизни для мужчин иногда проходит весьма непредсказуемо. Так произошло и с Григорьевым-Апполоновым, который душевные раны решил залечивать не в объятьях свободных красоток, а рядом с коллегой по группе. Судя по тому, что оказывается в сети, мужчинам комфортно вместе. Всю осень они провели в различных путешествиях, практически «забив» на группу и уделяя время только своим утехам.

Благо, роман пока никак не отражается на музыкальной деятельности знаменитостей. Тем не менее, безрассудность, с которой они подходят к своим похождениям весьма удивляет. Если Андрей готов с согрупником сбегать из карантина, чтобы провести время наедине в бане, то становится ясно, что менее значимыми ограничениями их уж точно не остановить. Интересно, дойдет ли дело до камин-аута или Туриченко с Апполоновым продолжат и дальше скрывать свою сущность.