Карму улучшает? Тарасов во время пандемии кормит незнакомых стариков

Вчера, 22:00

Футболист уверен, что все его неудачи – следствие «порчи» со стороны Бузовой.

Прошлые ошибки с брошенной Олей Бузовой до сих пор преследуют дважды отца Дмитрия Тарасова, счастливого в браке с Анастасией Костенко. Несмотря на это, постоянные укоры совести не оставляют спортсмена, что выливается в весьма неоднозначные поступки. Так, он рассказал в своем Instagram, как во время пандемии кормит незнакомых стариков в супермаркетах. Судя по всему, Дмитрий хочет показать всем своим поклонникам – он исправился и стал на путь искупления за былые ошибки.

Безусловно, развернувшаяся в мире ситуация заставила многих задуматься о том, как они вели себя до этого, но Тарасов, судя по всему, поддался этому больше остальных. Учитывая, что его жена неоднократно намекала, что на семье футболист предпочитает экономить, потому еще более странными выглядят его внезапные приливы щедрости. Это лишь доказывает, что, в первую очередь, Тарасов улучшает карму, думая о том, что таким образом череда неудач, преследующая его в личной жизни и карьере, наконец закончится.

К сожалению, когда Дмитрий был в отношениях с Бузовой подобное от него наблюдалось крайне редко. Напротив, ведущая «Дома-2» признавалась, что Дмитрий не давал ей ни на что денег, потому ни о какой щедрости незнакомым людям речи и не шло. Теперь же, когда Тарасов из-за постоянных травм оказался, по сути, «пенсионером» он решил показать, какой он щедрый и заботливый. Проблема лишь в том, что все это Бузова уже не оценит, потому Дмитрий показушничает напрасно.