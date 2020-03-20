Галкин в безопасности. Пугачева попросила у Путина не трогать «языкатого» мужа

Вчера, 15:15

Все же влиятельная жена – это прекрасный бонус любящему «хайпить» комику.

Колкие шутки про российского президента Владимира Путина от Максима Галкина уже стали традицией. Любого другого за такие прегрешения уже давно бы привели к ответственности, но Галкин чудесным образом избегает наказания все это время. В деле, судя по всему, замешана его жена Алла Пугачева, которая неоднократно признавалась, что у нее с Путиным доверительные отношения. Видимо, из них Алла Борисовна решила извлечь пользу, потому попросила Владимира Владимировича не трогать «языкатого» мужа. Именно поэтому накануне президент объявил, что человек без должности может шутить как ему угодно.

Путин тем самым развязал Галкину руки окончательно. И до этого шутивший весьма смело Максим, теперь и вовсе разойдется, показывая свое неуважение к власть имущим. Так сложилось, что для политиков Алла Пугачева является лицом абсолютно неприкосновенным, потому если даже президент соглашается оказать ей такую услугу, то из этого можно смело судить об авторитете Примадонны.

Максим прекрасно осознает, что любые его проблемы с политиками супруга в состоянии решить. Когда твой друг – Владимир Путин, сложно представить кого-то более влиятельного. Именно поэтому кому-то, как Галкину, можно со сцены говорить все, что угодно, а вот другие вынуждены задумываться о последствиях, потому как их тылы женщина вроде Пугачевой не прикроет.