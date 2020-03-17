К Серябкиной ни ногой или как Фадеев «приударил» за замужней Валерией

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Публичные признания и смелые намёки — куда смотрит Пригожин?

В последнее время певица Валерия не прекращает попадать в эпицентр скандала: и если ранее обсуждали гражданскую позицию артистки, то на этот раз вопрос коснулся личной жизни. Поводом для разговоров стало неоднозначное заявление Максима Фадеева в адрес певицы. И это в то время, когда в сети только утихли слухи о служебном романе продюсера с Ольгой Серябкиной. Видимо, к Серябкиной Макс уже ни ногой — на «горизонте» появилась новая избранница?

Действительно, в соцсети Фадеев опубликовал совместное фото с Валерией, где открыто «приударил» за замужней певицей. Лестные комплименты, публичные признания и смелые намёки — всё это наталкивает на мысль о зарождении очередного романа. Фадеева и блондинку объёдиняет много общего и, очевидно, на фоне слухов о провальном браке Валерии и Иосифа Пригожина, у парочки могли зародиться более трепетные отношения, нежели профессиональные. К тому же, не стоит забывать, что Пригожины вместе более 10 лет, а, как известно, «бытовуха» способна разрушить даже самые крепкие чувства. И хотя пока не ясно, как на самом деле обстоят дела в звёздном треугольнике, однако, поведения Валерии и Максима оставляет за собой много спорных вопросов. Впрочем, не исключено, что парочка попросту готовит творческий дуэт и смелые намёки — лишь часть профессиональной деятельности.