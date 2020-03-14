Ковёр, зарплата, декольте. Кошкина после расставания с Мартиросяном «выживает» как может

Вчера, 22:00

Потерянный влиятельный спонсор для знаменитостей, вроде Яны – настоящий кошмар.

Молодая актриса Яна Кошкина ворвалась в шоу-бизнес весьма стремительно. Пресса и окружение утверждали, что виной тому связь с главой Comedy Club Гариком Мартиросяном. Комик подергал за необходимые ниточки на ТНТ и казалось, что карьера Яны запустилась с новой силой. Однако, не тут-то было. Поставленный перед выбором Гарик все же решил остаться верен жене и не бросать жизнь под откос ради молодой любовницы. Сказать, что Кошкина была в шоке – ничего не сказать. Тем не менее, жизнь продолжается и зарабатывать как-то нужно. Для этого актриса вспомнила о главных своих достоинствах и теперь «выживает» как может.

Несмотря на карантинные меры Яна улетела выступать в Ташкент. Уже там ей пришлось вспоминать, какой жизнь была до Мартиросяна. Рассчитывать на высокий зароботок с не самыми яркими актерскими данными не приходится, однако если в других «данных» преуспеть, то можно поравняться с талантливыми. Именно эту формулу и применила Кошкина, заодно показав в своем Instagram, что формулу «ковёр, зарплата, декольте» никто не отменял и с ней она работает на «твердую пять». Под звук купюр, которые отсчитывают Яне, у девушки явно разгорается игривое настроение.

Тем не менее, практика показала, что ставка на Мартиросяна не сыграла абсолютно. Кошкина бросила абсолютно все способы на охмурение элитного жениха, но не преуспела, потому как не могла дать Гарику ни стабильности, ни комфорта семейного уюта. Единственное, что оставалось – редкие встречи, как с любовницей, но лишний раз рисковать не захотел уже сам Мартиросян. Вот Кошкина и снова встает на ноги, применяя, правда, старые методы.