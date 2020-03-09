В Кремле оценят? Киркоров и Басков 8 марта провели в компании жены Медведева

Сегодня, 15:15

Позиция «звездной прислуги» для политиков нисколько не смущает знаменитых певцов.

Несмотря на уважительный возраст, Филипп Киркоров и Николай Басков так и не обзавелись постоянными спутницами жизни, потому на 8 марта вынуждены работать для женщин власть имущих. Отрывок со вчерашнего концерта в Кремлевском дворце, которым поделился в Instagram Филипп Бедросович, наглядно показал, каким женщинам готовы прислуживать артисты калибра Баскова и Киркорова. Привыкшие собирать цветы со всего зала артисты внезапно решили раздать их сами, причем не кому угодно. В компании жены Медведева и председателя Совфеда Валентины Матвиенко певцы явно заработали себе еще один безбедный год жизни, ведь они знают, что в Кремле их галантность по отношению к женам известных политиков оценят.

Давно ходили слухи, что любимым исполнителем Светланы Медведевой является Стас Михайлов. Видимо, в плотном графике артиста не нашлось месты для жены премьер-министра, потому заменить Стаса решили сразу двумя «ловеласами». Киркоров с Басковым уже давно идут на мероприятия по формуле «два по цене одного». Судя по царящей в зале обстановке, никто не остался недоволен тем, как старательно попытались прислужить уважаемым женщинам артисты, задаривая их цветами и осыпая комплиментами.

Киркоров с Басковым прекрасно понимают, что творить на сцене им осталось не так и много лет, потому стараются до пенсии наработать уважения от политиков столько, чтобы сразу иметь запасной вариант карьеры. Нет ничего сложного в том, чтобы представить Киркорова или Баскова в Госдуме, потому это сейчас они в роли «прислуги» для жены Медведева и прочих уважаемых женщин, а в будущем ситуация может радикально измениться.