Рога для Исхакова! Гагарина на 8 марта намерена отомстить мужу-тирану

Вчера, 22:00

Мужчине придется лишь молча наблюдать за тем, как Гагарина отыгрывается за былые обиды.

Полина Гагарина относится к тем знаменитостям, которые предпочитают не выставлять на суд общественности свою личную жизнь. Тем не менее, в прессу неоднократно просачивались сведения о том, что Гагариной приходится, в буквальном смысле, «выживать» рядом с мужем-тираном. Именно поэтому когда певице выпала возможность «оторваться» по полной, она ей тут же воспользовалась. В результате 8 марта она намекнула на то, что намерена отомстить Исхакову и уже явно обладает идеями, как именно будет наставлять рога пока еще законному мужу.

В своем Instagram Гагарина поделилась небольшим видео, в котором показала, как захватила с собой двух стилистов и вместе с ними уехала на амурные свершения. Гагарина явно намеревается покорять мужские сердца во всеоружии, потому и взяла в путешествие профессионалов своего дела. Указывать, куда именно она направляется, певица не стала. Случаем, не намерена ли она проведать Сергея Лазарева, который сейчас ездит с гастролями по стране. Такой сюрприз мужчина явно оценит и сможет наконец перейти от слов к делу. Именно инициативы в свое время не хватило Сереже, чтоб окончательно убедить Гагарину уйти от мужа. Теперь сама Полина решила «брать быка за рога».

Исхаков явно надеялся, что Гагарина не отважится на измену, однако даже у самой терпеливой девушки однажды сдадут нервы. Так и произошло с Гагариной, которая теперь намерена взяться за обустройство своей личной жизни, а начать планирует с того, что устроит себе незабываемое 8 марта, оставив мужа «с носом».