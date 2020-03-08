Бузова не спасла от пустых залов. Манукян бесплатно раздает билеты на свой концерт

Вчера, 18:20

Как оказалось, влиятельная девушка не всегда делает влиятельным молодого человека.

Практически ни у кого не было сомнений в том, что союз Ольги Бузовой и Давида Манукяна замешан, прежде всего, на пиаре, в котором отчаянно нуждается молодой человек. Как бы не старалась Оля раскрутить молодого артиста, получается у нее весьма посредственно. Доказал это сам Дава, разместивший в своих социальных сетях короткий ролик, в котором показал, как бесплатно раздает билеты на свой концерт. От пустых залов Бузова своего молодого человека не спасла, вот и приходится молодому певцу выкручиваться любым возможным способом.

Дава искренне надеялся на то, что отношения с Бузовой станут для его карьеры спасительным кругом, однако чуда не произошло. Вероятно, после этих гастролей у него на многое откроются глаза, ну а пока он вынужден, как «бедный родственник» раздавать свои билеты за бесплатно. Бузова тоже промышляла подобным на ранних этапах карьеры, потому ничего зазорного в том, чтобы спасать свое бедственное положение нет. Просто Манукян явно рассчитывал на другое.

Давиду следует запастись терпением, потому как формула, по которой он резко проснется знаменитым уже не сработала. Не помогла ему в этом даже одна из главных певиц сегодняшней России в качестве возлюбленной. Видимо, рассчитывать он может лишь на себя и собственные силы. Такими темпами ждать миллионных гонораров и забитых залов придется еще долго, ведь начав отношения с Бузовой, он добровольно обрек себя на то, что будет жить и творить в ее тени.