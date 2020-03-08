В Куршевель на своих двух. Пынзарь раскрыла жадность Бородиной

Вчера, 18:00

Щедрость оказалась одним из качеств, которыми ведущая «Дома-2» не наделена.

8 марта для Ксении Бородиной не только Международный женский день, но также и день рождения самой ведущей. По этому поводу телезнаменитость решила устроить праздник не в каком-то московском ресторане, а с мужем Курбаном Омаровым уехала на курорт Куршевель, куда и позвала всех гостей. Только вот оплачивать не близкую дорогу им она отказалась, о чем частично рассказала в своих соцсетях одна из приглашенных – Дарья Пынзарь.

Блондинку честно спросили, платила ли Бородина за ее с мужем дорогу на зимний курорт. Даша тут же начала говорить, что задавать подобные вопросы, как минимум, невежливо. Тем не менее, отрицать, что Пынзари добирались в Куршевель на своих двух не стала. И раньше злопыхатели указывали на жадность Ксении, но теперь появились реальные доказательства, указывающие на это. Пынзарь следует осторожнее высказываться о мероприятии, ведь помимо опустевшего кошелька, ей придется еще и выслушивать недовольство Бородиной.

Ксения решила, что тратиться на празднование собственного дня рождения – дело неблагодарное. В таком случае, ей стоило оставаться дома в России, но желание утереть нос всем коллегам куда выше. Однако, учитывать, что кто-то из гостей будет говорить активнее остальных стоило, потому именно из-за Пынзарь Бородина и «прогорела».