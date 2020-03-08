Крутой «вышибала» Киркорова. Композитор заставил скандалиста Разина отстать от певца

Вчера, 15:49

Новая «подработка» Игоря Яковлевича вызывает массу вопросов.

Предновогодний эфир Андрея Малахова столкнул продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина лбами почти со всем российским шоу-бизнесом. С тех пор Разин обещает, что намерен засудить каждого, кто тогда вместе с Малаховым обливал его грязью. В их числе оказались в том числе Игорь Крутой, а также Филипп Киркоров и Николай Басков. Неизвестно, чем бы для последних закончилось судебное разбирательство с Разиным, однако тут вскрылось весьма любопытное обстоятельство. Крутой отныне «вышибала» для Киркорова и доказал это, потому как заставил скандалиста Разина отстать от певца.

Андрей признался в Instagram, что ему накануне Крутой позвонил лично и извинился за произошедшую в ходе эфира Малахова провокацию. Он якобы не знал, что Малахов подготовил «сюрприз» в виде Юры Шатунова, с появлением которого и началось поливание Разина грязью. Тем не менее, на всех остальных звезд того эфира Крутому оказалось плевать, ведь попросил он не трогать только Киркорова и Баскова. Видимо, между ними есть определенная договоренность, которую Крутой с трепетом выполняет.

Если Игорь Яковлевич лично решил звонить Разину, чтобы урезонить конфликт и просил даже не за себя или подопечного Димаша, а за Киркорова с Басковым, складывается вопрос: неужели Крутой подрабатывает на поп-короля и заметает за ним различные «хвосты», вроде таких вот неурядиц? Если так, то интересно, за какие такие заслуги Киркоров получил столь влиятельного «вышибалу». Тем не менее, ключ к воздействию на Разина, похоже, найден и это неожиданно Игорь Крутой.