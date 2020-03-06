Денег захотела — с «Муз-ТВ» слетела или как Кудрявцева поплатилась за свою алчность

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Проблемы в семье, жажда ЭКО, повторная операция — что толкнуло Леру поднять «планку»?

Скандал вокруг замены Леры Кудрявцевой на премии «Муз-ТВ» набирает обороты. И если ранее ходили слухи о «вытеснении» ведущей с мероприятия из-за влиятельных связей Аллы Пугачёвой, теперь, как оказалось, Кудрявцева попросту поплатилась за свою алчность. Возникает вопрос, что толкнуло Леру поднять «планку»?

По словам инсайдеров, конфликт Леры с руководством произошел из-за высоких запросов ведущей, а поскольку «ценник» Бузовой оказался ниже, то и выбор отпал сам по себе. Не так давно Лера поделилась историей тяжелого рождения Маши: не исключено, что именно жажда очередного ЭКО толкнула запросить высокий гонорар. Впрочем, не стоит забывать и проблемы Кудрявцевой в семье: слухи о разводе с Макаровым не прекращаются на протяжении нескольких месяцев, а потому, не удивительно, если ведущая на грани развода решила обеспечить себе беспечное существование. К тому же, буквально месяц назад Лера перенесла серьёзную операцию по удалению имплантов из груди и, очевидно, реабилитация обходится блондинке в круглую сумму денег. Как бы там не было, а расплата Кудрявцевой оказалась слишком высокой, ведь, как только Лера захотела денег, то буквально с позором слетела с премии, лицом который была более 10 лет.