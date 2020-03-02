Деда Дима, вы в порядке? «Сердечник» Билан страдает из-за аномальной жары на гастролях

2-03-2020, 22:00

Несмотря на противопоказания врачей, певец никак не может обидеть поклонников.

Дима Билан уехал в свои очередные затяжные гастроли. Никакие жалобы на самочувствие не заставили певца изменить свой образ жизни, однако ожидать, что это никак ему не аукнется было, по меньшей мере, наивно. В результате, доехав до Алма-Аты, Билан намекнул на то, что страдает из-за аномальной жары. Подобные заявления от «сердечника» Димы звучат, как минимум, тревожно. Можно лишь надеяться на то, что Рудковская отправила с ним на гастроли медицинскую бригаду, которая окажет Диме необходимую помощь.

Билан в прошлом признавался, что сердце в постоянных гастролях его уже не раз прихватывало. Более серьезно к здоровью, чем артист не относится на отечественной эстраде никто, потому, когда Дима намекает, что чувствует себя из-за перемены погоды нехорошо, его начальнице Яне Рудковской следует обратить на это свое внимание. Тем не менее, блондинка решила вместе с сыном улететь в Париж, «забив» на озвученные Биланом проблемы.

Кажется, что лишь вчера Билан был певцом, нацеленным на девочек-подростков, однако время идет и на сегодня ему уже 38 лет. Оказывается, даже в таком возрасте резонно будет спросить: «деда Дима, вы в порядке?». Неудивительно, что злые языки уже долгое время поговаривают о том, что Билан готовится уйти в отставку и грядущий альбом будет последним в его карьере. Если так, то неудивительно, что он позволяет себе, как престарелый бурчун, немного пожаловаться на самочувствие.