Памперсы Газманова станут достоянием шоу или как Олег признался во всем Кудрявцевой?

1-03-2020, 01:00

Исполнитель хита про «Есаула» стал гостем программы «Звезды сошлись». Похоже, артист не считает зазорным свое положение и открыто о нем поговорит на глазах всей страны.

Пару дней назад в СМИ распространилась новость про то, что Олег Газманов вынужден выступать в памперсах. В Сети появились снимки, которые демонстрируют, что под тонкими штанинами брюк у певца явно не простое белье.

Сразу же после громкого «разоблачения» Газманова приглашает к себе на шоу Лера Кудрявцева. Вероятно, речь пойдет именно об истории с памперсами. Тема как нельзя лучше подходит под формат ее шоу. Провокационно и разоблачительно.

Напомним, что на неловкой теме одноразового нижнего белья совсем недавно ловили Григория Лепса и Александра Серова. Но эти артисты предпочли воздержаться от каких-либо комментариев или интервью по данному поводу.

Газманов оказался не из числа таких стеснительных людей. Он пришел к Кудрявцевой и во всем ей признался. Дата эфира слишком честного шоу пока не разглашается. Но, судя по всему, памперсы Газманова станут достоянием публики в ближайшую неделю.

За своим здоровье «есаул» тщательно следит. Однако предпочитает встречать старость во всем ее естественном проявлении. А потому – какие могут быть постыдные чувства из-за непроизвольного недержания? Ведь такова природа организма и ничего с этим не поделаешь. Осуждать человека за то, что он не может контролировать, было бы верхом цинизма.

Именно эти мысли, похоже, постарается донести Газманов до своих поклонников и зрителей шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись». Поддержат ли его другие гости программы или посоветуют отправиться на пенсию, остается только догадываться.