Дочки отказываются общаться с Павлом Деревянко из-за его интрижек

21-02-2020, 22:05

Актёр так и не определился, живёт он с семьёй или с любовницами.

У звезды «Домашнего ареста» подрастают двое дочерей, но несмотря на это, Павел Деревянко так и не узаконил отношения с Дарьей Мясищевой, их матерью. Да и отношения с детьми у актёра, судя по его публикациям в соцсетях, не очень теплые.

В 2010 году Дарья родила первую дочь, но Павел решил жить отдельно от семьи, хотя от дочери не отказывался и регулярно проведывал ее. Через четыре года у пары родилась вторая дочь, а Деревянко воссоединился с семьей. Это не помешало ему в 2018 году завести романтические отношения с певицей Леной Князевой, о чём писала пресса. Кроме того, не исключено, что у актёра были и другие интрижки за время его «отлучки» из семьи или даже тогда, когда он уже жил с супругой и наследницами.

Недавно Деревянко опубликовал в Instagram видео, где с детьми отдыхает в Сочи. Девочки полностью игнорируют его и отказываются общаться, косясь на папу то ли с обидой, то ли со злостью.

Возможно, подросшие дети уже понимают, что отец не хранит верность матери, а крутит романы на стороне, и это задевает их. Поэтому, принимая сторону матери, дочки вполне могут таким образом выражать свое негативное отношение к отцу.