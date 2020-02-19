Свободна от Пескова! Навка похвасталась фото из «холостого» отпуска

19-02-2020, 18:00

Фигуристка не выдержала совместной жизни с такой влиятельной персоной.

Замужество за влиятельными политиками только неопытным светским львицам кажется чем-то фантастическим. На деле же все обстоит немного по-другому. Доказала это Татьяна Навка, которая уже который месяц намекает на то, что разошлась со своим супругом Дмитрием Песковым, занимающим должность пресс-секретаря президента России. В своей новой публикации в Instagram, Навка в необычной для себя манере рассуждает на тему того, что же такое свобода. В понимании Татьяны – это независимость от чужого мнения. Нетрудно догадаться, чье же мнение так довлело над фигуристкой. Именно поэтому для того, чтобы подтвердить свои слова Навка использовала фото из недавнего «холостого» отпуска.

Свобода от Пескова настолько радует блондинку, что она не может держать эмоции при себе, потому делится ими со всеми окружающими. Даже особо спорить с несогласными в комментариях она не стала. Распространяться по поводу расставания с одним из главных людей в российской политике мало кто захочет. Именно поэтому Татьяна ограничилась лишь цитатой буддийских мудростей.

Наверняка, в свое время Татьяна попалась на ту же удочку, что и прочие жены политиков. Богатство и статус манят, а на все остальное внимания не обращаешь. Вот и Навка, окрыленная мыслью о том, что вскоре сможет стать едва ли не «второй леди» России, как можно быстрее выскочила замуж за Пескова, но потом столкнулась с обратной стороной всей этой «романтики». Оказавшись под давлением властного мужа Навка в буквальном смысле, примерила на себя роль «птицы в золотой клетке». После многочисленных попыток, она все же получила желанный развод и теперь поклонники видят, насколько она сияет от счастья.