Новая фантазия Дроботенко? Галкин в обтягивающих штанах показал в чем изменяет Пугачевой

13-02-2020, 22:00

Как оказалось, съемки каждый день не мешают Максиму видеться с любовником.

Новогодние праздники закончились, потому артисты теперь то и дело, что отрабатывают отгулянные каникулы. В поте лица трудится и Максим Галкин. Тем не менее, артисту это вовсе не мешает проводить время не только с пользой, но и с удовольствием. В частности, появившийся в Instagram в максимально обтягивающих штанах артист показал, в чем же изменяет Алле Пугачевой с Дроботенко. Как оказалось новая фантазия любовника Максима – Элвис Пресли. Галкин покорился возлюбленному, уйдя к костюмеру «Первого канала» и попросив себе наряд короля рок-н-ролла.

Оказалось, что всего влияния Пугачевой не хватило для того, чтобы как-то повлиять на Галкина. В результате, Примадонне, не желающей проводить старость в одиночестве приходится со слезами на глазах наблюдать, до чего довел Дроботенко ее Максима. Совсем недавно казалось, что с «голубой» стороной Галкина Алла Борисовна смогла совладать, но чуда не произошло и от стресса на работе юморист вновь избавляется в объятьях Дроботенко. Максим совершенно не стесняется и пошло вытанцовывает на камеру, адресуя данный ролик Дроботенко.

Пугачева, в свое время, шантажировала Максима карьерой, детьми, разводом, но не помогает ничего. Вне камер любвеобильный юморист продолжает ложится в постель, к кому захочет. Проблема лишь в том, что теперь его «нетрадиционные» привычки стали просачиваться на публику и вскоре скрывать подробностей своей ориентации он уже не сможет.